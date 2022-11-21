الخبير الأمني صباح العكيلي : الكاظمي سعى لتأسيس "دولة عميقة " وفق المزاج الامريكي

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي، الاثنين، أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي سعى خلال مدة رئاسته للحكومة الى تأسيس دولة عميقة وفق المزاج الأمريكي، مشيرا الى ان جميع المناصب المفصلية يجب اخضاعها للتقييم والدراسة من قبل حكومة السوداني .

وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "رئيس السابق مصطفى الكاظمي اجرى تغيرات امنية وإدارية مهمة خلال مدة رئاسته للحكومة حيث اسند العديد من المناصب المفصلية لشخصيات تعمل وفق منهج الكاظمي المدعوم أمريكيا"، مبينا ان "هدف الكاظمي وراء التغييرات في المناصب غرضه تأسيس دولة عميقة وفق المزاج الأمريكي ".

وأضاف ان "السوداني يحمل في جعبته الكثير من القرارات التي ستتغير شكل وأداء الحكومة الجديدة التي تتناقض مع أداء حكومة الكاظمي وسيخضع كافة المناصب الأمنية والإدارية الى التقييم".

وكان القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ دعا في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الادعاء العام الى استدعاء مدير جهاز المخابرات السابق رائد جوحي بعد الكشف عن فضيحة جديدة تتمثل باستلامه رشوة تقدر بـ100 مليون دولار مقابل التجاوز عن الديون المستحقة على شركة اسيا سيل.