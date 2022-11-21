دعوات للقضاء باستدعاء رائد جوحي بعد فضيحة "اسيا سيل"

دعا القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاثنين، الادعاء العام الى استدعاء مدير جهاز المخابرات السابق رائد جوحي بعد الكشف عن فضيحة جديدة تتمثل باستلامه رشوة تقدر بـ100 مليون دولار مقابل التجاوز عن الديون المستحقة على شركة اسيل سيل.

وقال البطيخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الفضيحة التي جرى الكشف عنها مؤخرا بشأن تورط رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي باستلام رشوة مالية تقدر بـ100 مليون دولار مقابل التجاوز على الديون المستحقة لشركة اسيل سيل للاتصالات تستدعي من القضاء العراقي والادعاء العام استدعاء جوحي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف، أن "جوحي يعد المخطط والمنفذ لجميع الحركات التي قام بها الكاظمي خلال فترة رئاسته للحكومة من ابتزاز واعتقال المعارضين والصاق التهم الكيدية بهم واخذ الاعترافات بالقوة خاصة في جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الفساد الذي كان يديره ربيب الكاظمي الفريق احمد أبو رغيف".

تجدر الإشارة الى ان رئيس مجلس الوزراء قرر في وقت سابق انهاء تكليف رائد جوحي من منصبيه كمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، فيما تصاعدت الدعوات النيابية والسياسية بشأن محاسبته بالتهم الموجهة اليه.