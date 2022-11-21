رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التعاون لدعم تطبيق البرنامج الحكومي

أكّد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين القوى السياسية لدعم خطوات الحكومة في تطبيق برنامجها الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم الإثنين ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في قصر السلام ببغداد، وفد الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق برئاسة أمينه العام السيد جاسم محمد جعفر الذي قدّم التهاني والتبريكات إلى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، فيما أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للسيد جاسم محمد جعفر والوفد المرافق على مشاعرهم الطيبة.