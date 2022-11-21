الإطاحة بـ 12 متهماً بينهم إرهابي وضبط كدس للعبوات في اربع محافظات

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، الاطاحة بـ 12 متهماً بينهم إرهابي وضبط كدس للعبوات في اربع محافظات .

وذكرت الخلية في بيان إن "كمائن محكمة نصبت في المحافظات ( الانبار وكركوك وميسان والبصرة ) حيث اسفرت عن القاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في سيطرة تازة و ( 11 ) متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاء (القائم والهارثة وطوزخورماتو و هيت وناحية العدل ) وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.".

وتمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من "ضبط كدس للعبوات في منطقة الجفه التابعة لمدينة عامرية الصمود، بداخله ( 43 ) عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل فيما قامت مفرزة الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

وأوضحت أن العملية "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات البصرة والانبار وميسان و فرقتي السابعة والثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".