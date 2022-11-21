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محلل سياسي : : السوداني حصل على دعم الاطار لمواجهة أي حزب يثبت تورطه بالفساد


اكد المحلل السياسي صباح العكيلي، ان رئيس الوزراء حصل على الدعم والاسناد الكامل من قوى الاطار التنسيقي لمواجهة أي حزب او كتلة يثبت تورطها بالفساد، لافتا الى دعم الاطار يجب ان يمنح السوداني شجاعة اكبر لمواجهة أي تحدي في مشروع القضاء على الفساد والمفسدين. 

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه خطوات جيدة في مكافحة الفساد ومن الملاحظ انه لاتوجد حصانة لاي احد في هذا الملف". 

وأضاف ان "السوداني حصل على الدعم الكامل من الاطار التنسيقي وهو مايدفعه نحو المضي بمشروع مكافحة الفساد والقبض على المفسدين ومحاسبتهم، حيث لن يحصل أي فاسد على دعم سياسي من أحزاب او كتل خصوصا ان رئيس الوزراء قد حصل على الدعم للمضي بمشروعه". 

وبين ان "انتساب السوداني للاطار التنسيقي الذي يعد الكتلة الأكبر داخل البرلمان واقواها سياسيا ممكن ان يكون دافعا لتحقيق مطالب القضاء على الفساد، فضلا عن ان مساندة قوى الاطار له يفترض ان تجعله اكثر سجاعة لمواجهة أي حزب او كتلة يثبت تورطها بقضايا الفساد".

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محلل سياسي : : السوداني حصل على دعم الاطار لمواجهة أي حزب يثبت تورطه بالفساد
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