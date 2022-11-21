الشيخ قيس الخزعلي: الإطار تعهد للسوداني بعدم منح الحصانة لاي شخص

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أن قوى الإطار تعهدت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم إعطاء حصانة لأي أحد.

وقال الشيخ الخزعلي في حديث للتلفزيون الرسمي ان "رئيس الوزراء ملتزم بالحضور اسبوعيا في اجتماعات الإطار التنسيقي"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي هو من شكل الحكومة".

وأشار الى أن "جزءا كبيرا من الطبقة السياسية الحالية مقتنعة بضرورة وجود معالجات حقيقية في العمل التنفيذي"، مؤكدا أن "كل قوى الإطار تعهدت لرئيس الوزراء بعدم اعطاء حصانة لأي أحد".

وعن الخدمات أكد الخزعلي أنه "يجب على الحكومة مراعاة مصلحة العراق في الملفات الاقتصادية"، مبينا أن "من مصلحة العراق المضي قدما بالاتفاقية الصينية".

وعن ملف الاعتداءات الخارجية بين الخزعلي أنه "يجب أن يكون للعراق موقف واحد من أي اعتداء خارجي"، مبينا أن "العراق دولة قوية ويمتلك جيشاً عظيماً".