رئيس الجمهورية يؤكد على دعم القضاء وتعضيد التنسيق بين المؤسسات العليا

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة بذل الجهود من أجل دعم القضاء وتعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة.

وقال مكتب رشيد في بيان إن الأخير "استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الذي هنأ رشيد بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه".

وأعرب رئيس الجمهورية، عن شكره "لرئيس المحكمة الاتحادية العليا على تهانيه الطيبة، مشيداً بعمل السلطة القضائية الاتحادية".

وأكد على "ضرورة بذل الجهود من أجل دعم القضاء وتعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لضمان حقوق أبناء الشعب كافة وفق القانون والدستور، والحفاظ على حماية الحقوق والحريات وإحقاق العدالة، ودعم الحكومة بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في حياة كريمة وأوضاع معيشية وخدمية أفضل".