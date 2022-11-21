الحشد الشعبي يلاحق "الدواعش" الفارين من صحراء الانبار الى راوه

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الاثنين، بأن قوات الحشد الشعبي تلاحق عناصر تنظيم "داعش" الاجرامي الفارين من مناطق صحراء المحافظة الغربية باتجاه صحراء قضاء راوه بعد رصد تحركاتهم .

وقال المصدر، إن "قوة امنية من الحشد الشعبي اقتحمت مناطق صحراء قضاء راوه غربي الانبار ، على خلفية ورود معلومات استخبارية افادت بقرار عدد من عناصر التنظيم الاجرامي من صحراء اقضية الرطبة وحديثة والقائم واختباءهم داخل انفاق سرية في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر ان "القوة طوق عدد من الانفاق السرية يعتقد انها تحوي على عناصر ارهابية فرت من مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية باتجاه الانفاق المستهدفة ، مبينا ان" القوة تحاصر الفارين داخل الانفاق السرية تمهيدا لاقتحامها".

وأوضح، أن "القوة دمرت 4 انفاق سرية فيما تحاصر بقية الانفاق تمهيدا لاقتحامها"، مؤكدا ان "من بين المحاصرين قيادات بارزة في التنظيم الاجرامي ومن جنسيات سورية ".