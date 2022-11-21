الإعلان عن الاطاحة بعناصر "داعشية" بارزة في العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن الإطاحة بستة عناصر بارزة في تنظيم "داعش" الاجرامي في محافظتي بغداد والانبار.

وقال رسول في بيان إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الإطاحة بعناصر بارزة في عصابات داعش الارهابية والذين نشطوا ضمن قواطع شمال بغداد و الانبار".

وأضاف، ان "الإرهابيين هم كل من: احمد فيصل علي صالح المُكنى ( ابو جليب ) وبهاء الدين عبد زبار المُكنى ( ابو عبيدة )و عبد الله احمد ابراهيم المُكنى ( ابو وردة )و يونس محي عواد المُكنى ( ابو حفصة ) ومهند عوني محمود المُكنى ( ابو مجاهد ) ومحمد عبد الستار نجم المُكنى ( ابو عبد الستار )".