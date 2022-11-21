اردوغان يهدد باجتياح عسكري بري لشمال العراق

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، باجتياح عسكري بري لمناطق شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني المعارض.

وقال اردوغان في تصريحات صحفية إن "العمليات العسكرية في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية وسنجري مناقشات حول مشاركة قوات برية".

وأضاف، أن "حجم القوّات البريّة التي سوف تشارك في العمليّة العسكريّة شمال سوريا والعراق تحدّده القوات المسلحة لاحقاً".

وأشار الرئيس التركي الى أنه لم يعقد "أي لقاء مع بوتين أو بايدن بخصوص العمليّة العسكريّة ولن نظل صامتين أمام ممارسات التنظيمات الإرهابيّة" على حد قوله.