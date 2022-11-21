الكشف عن فساد بتجهيز الوحدات العسكرية في الانبار بالمشتقات النفطية

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الاثنين، عن فساد بتجهيز الوحدات العسكرية في الانبار بالمشتقات النفطية، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة محمد السواني بفتح ملفات الفساد في آلية تجهيز الوحدات العسكرية بالمشتقات النفطية في الانبار .

وقال المصدر ان "آلية تجهيز المشتقات النفطية للوحدات العسكرية في الانبار تخضع لعمليات تلاعب من قبل جهات متنفذة مدعومة سابقا من حكومة الكاظمي وبعلم وزارة النفط حيث يقوم متنفذين ببيع حصص بعض الوحدات العسكرية ما يؤثر سلبا على حركة القوات الامنية عند قيامها بواجبات امنية ذات مسافات بعيدة ".

واضاف المصدر ان "آلية توزيع المشتقات النفطية على الوحدات الامنية لا تخضع لعمليات المسافة حيت تختلف الكمية عند الوحدات العسكرية داخل المدن في حين تكون الكمية اكبر للوحدات الامنية في المناطق البعيدة عن مركز المدن كالمناطق الغربية وهذه الالية غير معتمدة لدواعي غير واضحة المعالم".

وأوضح، أن "ملف تجهيز المشتقات النفطية على الوحدات الامنية مازال ملف شائك ويمر بمراحل معقدة طيلة تولي حكم الكاظمي مما يتطلب تشكيل لجان رفيعة المستوى لأشراف على الية التوزيع واحالت كل من يثبت تورطه بعمليات الفساد المالي والاداري الى القضاء مهما كان منصبه ".