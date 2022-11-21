الأخبار

العمليات المشتركة: الخرق الأمني بكركوك يثير الكثير من التساؤلات


أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي ان الخرق الأمني الذي حدث في محافظة كركوك يثير الكثير من التساؤلات، مؤكدا ان التحقيق مستمر للوقوف على أسباب الحادث.

وقال الخفاجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "يوم أمس شهد التوجه الى مكان الحادث بوفد رفيع المستوى من القيادات العسكرية وذلك لان الحادث لأول مرة يحدث في هذه المنطقة المتواجد فيها الجيش العراقي وقريبة من تواجد قوات البيشمركة وهي قريبة من الشارع العام ما يثير الكثير ن علامات الاستفهام والتساؤلات"، موضحا انه "تم الشروع بتحقيق علمي ومهني والتحقيق مستمر وبتسخير الكثير من الإمكانات".

وأضاف انه "تم توقيف ضابط الاستخبارات وضباط اخرين"، مبينا انهم مازالوا قيد التوقيف لغاية انتهاء التحقيق".

واشار الخفاجي الى ان "نتائج التحقيق لم تنته والاخبار التي انتشرت غير دقيقة وسرقة الهواتف النقالة غير دقيق".

وأكد ان "تنظيم داعش الإرهابي مازال موجودا في تلك المناطق ولكن نحن مستمرون بالعمليات العسكرية ضده وقبل أيام أجرينا عملية عسكرية في وادي الشاي"، مبينا ان "مدينة كركوك مؤمنة بشكل كامل ولكن الأطراف ما زال داعش يتواجد فيها ولكن العمليات النوعية ما زالت مستمرة للقضاء على التنظيم الإرهابي".

ولفت الخفاجي الى انه "تم قتل اكثر من 270 من عناصر داعش"، موضحا ان "سلاح الجو قتل اكثر من 170 عنصرا إرهابيا منذ بداية العام الحالي والعمل الاستخباري ووكالة الاستخبارات ساهمت في القضاء على الكثير من عناصر التنظيم الإرهابي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يلاحق "الدواعش" الفارين من صحراء الانبار الى راوه
الإعلان عن الاطاحة بعناصر "داعشية" بارزة في العراق
اردوغان يهدد باجتياح عسكري بري لشمال العراق
الكشف عن فساد بتجهيز الوحدات العسكرية في الانبار بالمشتقات النفطية
العمليات المشتركة: الخرق الأمني بكركوك يثير الكثير من التساؤلات
السوداني يصل الأردن في زيارة رسمية
المالية النيابية تكشف عن ابرز ما تتضمنه موازنة 2023 بشأن الوظائف
عزم نيابي على إلغاء اتفاقية الكاظمي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية مع الكويت
مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين
إيران: السيادة العراقية مهمة بالنسبة لنا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك