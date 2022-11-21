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السوداني يصل الأردن في زيارة رسمية


وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الى إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان مقتضب ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وفي بيان لاحق، "استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عمّان بمراسم رسمية".

يشار الى أن الزيارة تعد الأولى دوليا للسوداني منذ تسلمه مهام الحكومة في تشرين الأول الماضي

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