المالية النيابية تكشف عن ابرز ما تتضمنه موازنة 2023 بشأن الوظائف

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، الاثنين، عن تضمين موازنة 2023 تعيين كافة العقود المشمولين بقرار 315 والمحاضرين المجانيين، مؤكد انه سيتم استحداث الالاف الدرجات الوظيفية ولمختلف القطاعات .

وقال الشبلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص الاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315 الذي سيشمل ما يقرب 176 ألف درجة وظيفية لاصحاب العقود ممن مضت على خدمتهم اكثر من سنتين فاكثر مع استحداث الالاف الدرجات الوظيفية من خلال عملية الحذف والاستحداث ".

وأضاف ان "جميع التعيينات ستنحصر بمجلس الخدمة الاتحادي وهذا ما سيجفف منابع الفساد في الوزارات بمجال التعيينات، فضلا عن تحقيق العدالة وتطبيق المعايير الوظيفية الصحيحة".

وكانت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، إقرار مشروع الموازنة خلال فترة شهرين، مشيرا الى وجود رغبة عامة لدى أعضاء مجلس النواب بتمرير قانون الموازنة.