عزم نيابي على إلغاء اتفاقية الكاظمي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية مع الكويت

حمل النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني ، الاثنين ، الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية التجاوزات الكويتية على حدود العراق البحرية ، داعيا إلى استخدام كافة الوسائل للدفاع عن حدود العراق .

وقال البزوني في حديث ل / المعلومة/ ، ان "الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية التجاوزات الكويتية على الحدود البحرية العراقية"، واصفا إجراءات وزارة الخارجية بالاعتيادية.

وأوضح أن " هناك تحرك نيابي بشان إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية "،

وإشار البزوني الى أن " التجاوزات الكويتية لم تأت جزافا بل اتت بفعل تخبطات الحكومة السابقة خاصة من قبل الموانئ ووزارة الخارجية ".