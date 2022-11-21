مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمشروعي قانونين بجلسة حضرها 167 نائبا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساس ل‍مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص".

وأضاف البيان أن البرلمان "انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (unido)".

وافتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة رقم (12) للسنـة التشريعية الأولى/ الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وأضاف البيان، أن "الجلسة افتتحت بحضور 167 نائبا".