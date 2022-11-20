الأخبار

النائب محمد البلداوي يكشف سبب استقالة سها النجار


اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاحد، ان استقالة رئيس هيئة الاستثمار سها النجار تعود لتورطها في العديد من ملفات الفساد، فيما لفت الى ان صفقات مجمع بسماية "تشيب الرأس".

وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "استقالة رئيس هيئة الاستثمار سها النجار تعود لتورطها في العديد من صفقات الفساد ابان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي"، مشيرا إلى "تحرك برلماني لفتح ملفات مجمع بسماية وصفقات الفساد التي يشيب لها الرأس".

 وأضاف، أن "هنالك أوراق وملفات من صفقات الفساد لم تكتمل بعد وسيتم تسليمها إلى رئاسة الوزراء من اجل فتح ملف فساد الاستثمارات في العراق وكشف الأطراف المتورطة به".

وتابع، أن "الحكومة الجديدة ستعمل على محاربة ملف الفساد من خلال ابعاد جميع من ساهم في الصفقات وكان سبب في وصول العراق الى ما وصل اليه الان".

وكان عضو مجلس النواب العراقي حسين عرب قد تحدث في تغريدة على توتير  أن "استقالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية لا يعني انها خارج المساءلة القانونية لما قامت به من إعطاء أراضي الدولة بشكل عبثي وغير مدروس وندعو رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب محمد البلداوي يكشف سبب استقالة سها النجار
الأمن النيابية تستعد لطرح 3 قوانين للقراءة الأولى
بافل طالباني: الاتحاد الكردستاني حريص على نجاح حكومة السوداني
وكالة الاستخبارات توجه دعوة لـ"المطرودين والمفصولين والمستقيلين"
الهجرة تصادق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة
بغداد لواشنطن: نرفض استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار
السوداني والشيخ همام حمودي يؤكدان على تصحيح المسارات الخاطئة نحو محاربة الفساد
البياتي: منطقة الخرق الأمني في كركوك لم يستهدفها داعش مسبقا .. ثلاثة أسباب وراء الحادث
إصابة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفيروس كورونا
رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل لجنة متابعة قضية الامانات الضريبية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك