النائب محمد البلداوي يكشف سبب استقالة سها النجار

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاحد، ان استقالة رئيس هيئة الاستثمار سها النجار تعود لتورطها في العديد من ملفات الفساد، فيما لفت الى ان صفقات مجمع بسماية "تشيب الرأس".

وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "استقالة رئيس هيئة الاستثمار سها النجار تعود لتورطها في العديد من صفقات الفساد ابان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي"، مشيرا إلى "تحرك برلماني لفتح ملفات مجمع بسماية وصفقات الفساد التي يشيب لها الرأس".

وأضاف، أن "هنالك أوراق وملفات من صفقات الفساد لم تكتمل بعد وسيتم تسليمها إلى رئاسة الوزراء من اجل فتح ملف فساد الاستثمارات في العراق وكشف الأطراف المتورطة به".

وتابع، أن "الحكومة الجديدة ستعمل على محاربة ملف الفساد من خلال ابعاد جميع من ساهم في الصفقات وكان سبب في وصول العراق الى ما وصل اليه الان".

وكان عضو مجلس النواب العراقي حسين عرب قد تحدث في تغريدة على توتير أن "استقالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية لا يعني انها خارج المساءلة القانونية لما قامت به من إعطاء أراضي الدولة بشكل عبثي وغير مدروس وندعو رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"