الأمن النيابية تستعد لطرح 3 قوانين للقراءة الأولى

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، الأحد، ان لجنته تستعد لطرح 3 قوانين للقراءة الأولى من بينها قانون الجرائم المعلوماتية.

وقال تقي في حديث صحفي، إن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تستعد لطرح مشروع قانون ( جهاز الأمن الوطني ، وجهاز المخابرات ، وجرائم المعلوماتية) خلال الجلسات المقبلة للقراءة الأولى ".

واضاف ان لجنته "مصرة على تشريع الجرائم المعلوماتية لأهميته"، مشيرا الى ان " الهدف من تشريع القانون المذكور هو للقضاء على حالات الابتزاز الإلكتروني الاي تسجل يوميا نتيجة عدم وجود قانون يحاسب الجناة".

ولفت تقي الى أن "القانون لن يمس الحريات مطلقا وسيحد من الابتزاز الإلكتروني بالعقوبات الصارمة".

وناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية بحضور كافة أعضائها مشروعات قوانين جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية .