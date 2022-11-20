بافل طالباني: الاتحاد الكردستاني حريص على نجاح حكومة السوداني

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الاحد، أن الاتحاد حريص على نجاح حكومة محمد شياع السوداني وتنفيذ برنامجها الوزاري.

وقال طالباني في بيان على هامش استقباله قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق وريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون إن "الاتحاد الوطني الكردستاني حريص على إنجاح برنامج الحكومة الجديدة قائلا نريد أن تكون هذه الكابينة الوزارية في مستوى توقعات وتطلعات جميع الأطراف".

ودعا الى أن "تقديم الخدمات ومواجهة الفساد والمحافظة على الاستقرار من أولوياتها ومن أجل هذا الهدف لابد أن يكون جميع الأطراف متعاونين ومساهمين".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة أوضاع البلاد وبرنامج الحكومة الجديدة وإنجاح عملية الإصلاح وتقديم المزيد من الخدمات"،

وشدد اللقاء على "تنفيذ برنامج عمل الحكومة والقيام بمهامها في إطار القانون والدستور ورؤية الجميع بنظرة واحدة".