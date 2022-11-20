السوداني والشيخ همام حمودي يؤكدان على تصحيح المسارات الخاطئة نحو محاربة الفساد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق همام حمودي على تصحيح المسارات الخاطئة نحو محاربة الفساد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ان " اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية؛ للقيام بواجبها الوطني في تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتي".