البياتي: منطقة الخرق الأمني في كركوك لم يستهدفها داعش مسبقا .. ثلاثة أسباب وراء الحادث

حدد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي , الاحد، ثلاثة أسباب تقف وراء الخرق الأمني الأخير في محافظة كركوك، مبينا ان المنطقة التي حدث فيها الخرق من المناطق الامنة ولم يستهدفها "داعش" الإرهابي في وقت سابق.

وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الخرق الأمني الأخير في محافظة كركوك الذي راح ضحيته عدد من منتسبي الجيش العراقي تقف خلفة ثلاثة أسباب رئيسية"، مبينا أن "المنطقة التي حدث فيها الخرق الأمني تعتبر من المناطق الامنة ولم يستهدفها داعش في أي وقت سابق".

وأضاف ان " السبب الأول وراء الخرق يعود الى الإهمال وعدم متابعة الخلايا النائمة التي مازالت في مناطق متعددة من المحافظة والثاني وجود ترهل في الوحدات العسكرية وضعف شديد بالمتابعة من قبل القيادات العسكرية الماسكة للمحافظة"، مبينا أن "السبب الأخير هو وجود مجاميع تتربص لتخريب العلاقة بين بغداد والاقليم".

ودعا البياتي وهو مسؤول تنظيمات منظمة بدر في الشمال اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي ونواب المحافظة الى "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حثيات القضية الخطيرة "