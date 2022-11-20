النائب السلامي يحصي عدد دعاوى الفساد.. النائمة في المحاكم

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، عن وجود اكثر من 300 دعوة نزاهة في المحاكم العراقية، فيما اكد ان أغلب ملفات الفساد نائمة في المحاكم.

وقال السلامي في حوار ، ان "قضاة النزاهة يطلبون من ممثلي الوزارت تقديم شكاوى ضد وزرائهم وليس من حق القضاء توقيف الموظفين الفاسدين الا بموافقة المحافظين".

واضاف ان "علي غلام واصحاب المصارف المسيطرين على البنك المركزي وفواتير العملة المزورة مدعومين من الاحزاب الحاكمة ويقتسمون الكعكة فيما بينهم".

وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "هناك أيضا 200 شكوى تحولت لدعاوى قضائية بينها ايقاف مشاريع فيها فساد