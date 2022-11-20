النزاهة النيابية: التحقيق بسرقة القرن وصل مراحله الأخيرة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، الأحد، ان اللجنة التحقيقية بسرقة القرن أوشكت على إنهاء أعمالها خلال الأيام المقبلة على أن يقدم التقرير إلى مجلس النواب .

قال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "النتائج الأولية للتحقيق بملف سرقة القرن توصلت إلى تورط شخصيات كبيرة في الحكومة السابقة ضمن دائرة جهاز المخابرات ومكتب الكاظمي ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة".

واضاف ان "اللجنة التحقيقية داخل النزاهة النيابية أوشكت على الانتهاء من تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأشار تركي إلى أن لجنته "ستعد تقريرا شاملا لتشخيص الشخصيات المسؤولة عن سرقة القرن"، لافتا إلى أن "هناك شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة متورطة بعملية سرقة أموال الأمانات الضريبية".