النزاهة: تنفيذ 36 ملف يخص تسليم الهاربين والأموال المهربة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ المتهمين وذوي الدرجات العليا لشهر تشرين الأول المُنصرم.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أنَّ "الجهات القضائيَّة نفذت 125 عملية ضبط، بالإضافة الى ضبط 27 متهماً بالجرم المشهود"، لافتا الى ان "191 مداناً بأحكام قضائية خلال المدة المذكورة".

وأكد البيان، "تنفيذ 46 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات العليا"، مشيرا الى انه "خلال الشهر المنصرم تم تنفيذ 36 ملف يخص تسليم الهاربين والأموال المهربة".