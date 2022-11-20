الأخبار

النزاهة: تنفيذ 36 ملف يخص تسليم الهاربين والأموال المهربة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ المتهمين وذوي الدرجات العليا لشهر تشرين الأول المُنصرم.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أنَّ "الجهات القضائيَّة نفذت 125 عملية ضبط، بالإضافة الى ضبط 27 متهماً بالجرم المشهود"، لافتا الى ان "191 مداناً بأحكام قضائية خلال المدة المذكورة".

وأكد البيان، "تنفيذ 46 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات العليا"، مشيرا الى انه "خلال الشهر المنصرم تم تنفيذ 36 ملف يخص تسليم الهاربين والأموال المهربة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انطلاق عملية الإرادة الصلبة الثامنة في صحراء الجزيرة
النزاهة: تنفيذ 36 ملف يخص تسليم الهاربين والأموال المهربة
وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الامن الداخلي ويصدر توجيهات
السوداني يصدر توجيهاً بعد "اعتداء كركوك"
قائد عمليات كركوك يوجه بتوقيف ضابط استخبارات على خلفية التعرض الاخير
رئيس الوزراء يحث العشائر على دعم القانون
العامري: تواجدنا في الدولة لخدمة الناس ومحاربة الفساد
التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم
مستشارية الامن القومي تلغي بروتوكول المبادلة الامنية مع الكويت
الخارجية تناقش تحضيرات خليجي 25 مع سفراء الخليج
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك