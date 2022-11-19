وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الامن الداخلي ويصدر توجيهات

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز.

وأكد الشمري، خلال هذا الاجتماع على "أهمية تطبيق القانون"، مشيراً أن "المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات"، مبيناً أن "التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم القضايا والدعاوى بصورة مبكرة".

كما شدد على أن "تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات"، مشدداً على "إبعاد المسيئين من المؤسسات الامنية والقضائية"، مؤكداً على "استقلالية العمل فضلا عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد".

واستمع الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية.