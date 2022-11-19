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العامري: تواجدنا في الدولة لخدمة الناس ومحاربة الفساد


أكد الأمين العام لمنظمة بدر، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، أن توجده في الدولة "من أجل خدمة الناس ومحاربة الفساد".

وقال العامري خلال مؤتمر المكتب التنظيمي ل‍منظمة بدر، إن "تواجدنا في الدولة ليس من أجل الربح والأموال والكومشنات، هذه محرمة عندنا، بل من أجل خدمة الناس ومحاربة الفساد".

وأضاف، أن "أي كادر من الوزير إلى أدنى منصب يجب ان تكون مهمته خدمة الناس والا فليترك منصبه". وأتم العامري، أن "سر الوجود يكمن في خدمة الناس".

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