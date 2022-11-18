كمين يطيح بخمسة إرهابيين من داعش في صحراء الانبار

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الجمعة، الاطاحة بـ 5 عناصر من عصابات داعـش الإرهابيـة في صحراء الانبار.

وقال رسول في بيان مقتضب إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن جهاز مُكافحة الإرهـاب بكمين مُحكم نُصب في صحراء الأنبار من الاطاحة بـ(٥) من عصابات داعـش الإرهابيـة".

واضاف، انه"عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد المُتفجرة".