اعتقال "علي غلام" في مطار بغداد الدولي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال رجل الاعمال، علي غلام، في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني، إن "شرطة مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم من اعتقال رجل الأعمال المتهم بالفساد، علي غلام".

وبين، أن "غلام، اعتقل بناءً على دعوى شخصية مقامة ضده".

وكان البنك المركزي العراقي، قد قرر في 7 تشرين الثاني الجاري، إيقاف التعامل بعملة الدولار الامريكي مع 4 مصارف تابعة لـ"علي غلام".

يذكر أن علي غلام، هو صاحب شركة "بوابة عشتار" التي عُرفت بـ"فضيحة كبرى" مع مصرف الرافدين، بشأن قضية الدفع الإلكتروني.