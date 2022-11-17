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تكليف عماد الأسدي بإدارة سلطة الطيران المدني


أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بتكليف عماد الأسدي مديراً جديداً لسلطة الطيران المدني.

وقال المصدر إنه "تم تكليف عماد الأسدي بمهام مديرعام سلطة الطيران المدني".

وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مهامهم، على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين. وجاء ذلك بعد زيارة أجراها الى مطار بغداد الدولي.

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