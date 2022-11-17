السوداني للسفير الروسي: العراق يسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق السيد إيلبروس كوتراشيف، الذي حمل تحيّات القيادة الروسية الى سيادته.

وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي العراق الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة.

واكد السفير الروسي من جانبه، رغبة حكومته في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق، واستمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.