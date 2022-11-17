وزارة الصحة : العراق لم يدخل موجبة وبائية مرتفعة

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بان العراق لم يدخل موجة وبائية لفيروس كورونا مرتفعة.

وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد الامير الحلفي في حديث صحفي ان :"العراق لم يدخل موجة وبائية مرتفعة جديد، وان الحديث كان عن اصابات بكورونا وان تلك الاصابات تكون طفيفية بدليل ان العراق اسبوعيا اما يسجل حالة وفاة واحد او لا يسجل مطلقا".

واوضح "هنالك انتشاراً لانفلونزا في هذا الوقت مع تغيير الاجواء من الصيفية الى الشتوية، ما قد يقلل من المناعة وليس بالضرورة ان جميع الاصابات كورونا".

وتابع الحلفي "لا نجد داعي من اعادة العمل بالتعليم الالكتروني او تعليق دوام المدارس".

وكان مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي اعلن في تصريح صحفي، دخول العراق بموجة جديدة لفيروس كورونا لكنها ضعيفة مقارنة بالموجات السابقة للفيروس.