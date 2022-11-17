المتهم الاول في سرقة القرن يستعد للخروج بسبب قلة الادلة

كشف عضو لجنة النزاهة السابق يوسف الكلابي، الخميس، عن مستجدات التحقيق مع المتهم الاول بسرقة اموال الضرائب نور زهير، مبينا ان زهير يمهد لخروجه من السجن لعدم كفاية الادلة.

وقال الكلابي في حوار إن "المتهم الرئيسي في سرقة القرن نور زهير اجاب عن اسئلة المستجوبين بعدم وجود ادلة كافية تدينه او تواقيع رسمية باسمه بشأن سحب الاموال المسروقة من خزائن الضرائب"، مؤكدا ان "هذا الاجراء قد يمهد لاخراجه من السجن كون السارقين في اغلب الاوقات لا يوقعون باسمائهم بشكل مباشر".

واضاف ان "معظم وزراء حكومة مصطفى الكاظمي تورطوا بصفقات فساد الا انهم لم يوقعوا بل عبر منح تخاويل لمدراء عامين مقابل اموال كافية من اجل الخروج من المنصب دون ادانته باي جريمة سرقة".

وأشار الكلابي الى ان "محاربة الفساد بحاجة تكليف رئيس هيئة النزاهة بالاصالة وعزله عن تأثير مدير مكتب رئيس الوزراء او اي موظف في الدولة في حال فتح اي ملف يجب ان يستمر لحين اكماله دون ضغوط".