النائب هادي السلامي : اغلب ملفات الفساد بالنجف مجمدة في المحاكم

كشف النائب عن محافظة النجف هادي السلامي ، الخميس ، عن قضايا فساد تقدر بالمليارات في استثمار وبلدية المحافظة ، مبينا أن أغلب ملفات الفساد مجمدة في المحاكم .

وقال السلامي في حديث ل / المعلومة/، إن "هناك قضايا فساد في محافظة النجف تقدر بالمليارات أمام المحاكم ولم يتخذ بهاء أي إجراء منذ 10 سنوات ".

وأضاف أن "الفساد في دائرتي الاستثمار والبلدية النجف يحتاج إلى وقفة جادة"، مشيرا إلى أن محافظته "تحتل النصيب الأكبر من الفساد ، مؤكدا أنها مثقلة بملفات الفساد".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل كشف في حديث سابق ، عن تورط اسماء كبيرة بسرقة القرن الأمانات الضريبية، مؤكدة أن لجنتها بصدد إنهاء التقرير الأولي وتحديد المتورطين .