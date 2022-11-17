النائب محمود المشهداني يستنكر رفع صور شخصيات سياسية في احتفال رسمي لديوان الوقف السني

استنكر رئيس لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، محمود المشهداني، اليوم الخميس، رفع صور شخصيات سياسية في احتفال رسمي لديوان الوقف السني.

وقال المشهداني في بيان، إننا “نستغرب من رفع صور لشخصيات سياسية لا تمتلك اي منصب حكومي او نيابي في الاحتفالية التي نظمها ديوان الوقف السني اليوم والتي حملت شعار ( منشد الرافدين)”.

واضاف اننا “نحمل ديوان الوقف السني المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف والاجراء غير القانوني”، مطالبا “بعدم تكرار مثل هذه الحالات في الاحتفالات الرسمية والا فان اللجنة ستقوم بدورها الرقابي لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلا”.