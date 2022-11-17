دعوات نيابية لمتابعة المقربين من الكاظمي الذين تم عزلهم خشية هروبهم

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الخميس، الى ضرورة متابعة جميع المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذين تم عزلهم من اجل عدم هروبهم الى خارج العراق.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ممن استغلوا مناصبهم في احداث ضررا باموال الدولة يتوجب عدم السكوت عنهم وعدم اطلاق العنان لهم كي لا يهربوا الى الخارج".

وأضاف ان "عملية تغيير او عزل تلك الأشخاص بالتأكيد لم تكن سهلة، الا ان عزل وتغيير الشخصيات الذين مازالوا يشغلون مناصب حساسة يجب ان تكون سريعة ويبقون تحت انظار الدولة".

وأشار البلداوي الى "ضرورة متابعة جميع المسؤولين الذين تم عزلهم من المقربين للكاظمي خاصة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد واستغلال المنصب وعدم اهمالهم حتى لا يهربوا الى الخارج" .

وكان النائب المستقل باسم خشان اعتبر في تصريح سابق، تهم تورط مدير مكتب وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد أبو رغيف في عمليات تهريب النفط "سابقة خطيرة جداً"، فيما لم يستبعد تورط الأخير في تلك العمليات.