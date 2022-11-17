جهاز مكافحة الارهاب يعلن قتل مسؤول التفخيخ لولاية الانبار

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، عن تمكنه من تصفية مسؤول التفخيخ لولاية الانبار بعملية نوعية في محافظة الانبار.

وقال الجهاز في بيان ان "فريقا من الجهاز وبكمين ناجح وفق معلومات استخبارية قتلت ل القيادي بعصابات داعـش الإرهابيـة المدعو حسين محمد جاسم العيساوي المُكنى " أبو عيسى " والذي يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى ولاية الأنبار".

واضاف الجهاز ان "الارهابي الهالك حاول تفجير نفسه على شُجعان الجهاز لكن سرعة ومهارة رجال العمليات الخاصة حالت دون ذلك"، مبينا ان "العملية نُفذت فجر اليوم داخل صحراء الحميرة في قضاء الرمادي"