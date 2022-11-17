النائب المستقل سوران عمر يفتح النار على عائلة بارزاني.."يبيعون النفط بالشراكة مع صهر أردوغان"

اتهم النائب المستقل سوران عمر، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ببيع النفط دون علم بغداد بالشراكة مع صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عمر في تصريح ل/ المعلومة/، إن "منصور بارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يستحوذ على حقل (عين زالة)، التابع لناحية زمار شمال غربي العراق، حيث يقوم ببيع النفط، والذي يبلغ انتاجه 12 ألف برميل يومياً".

وأضاف أن "صادرات النفط من هذا الحقل، تُباع من قبل شركة (سيتر كروب)، في السوق المحلية، دون استحصال خزينة حكومة الإقليم أي عائدات من هذا الحقل، وأن الأمر أحيل للتحقيق الآن".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، يقوم بتصدير النفط، وذلك بالشراكة مع صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يقوم الشريكان، بشراء النفط من سوريا وبيعه إلى الأسواق العالمية".

وأوضح عمر أنه "بصرف النظر عن ملف النفط، فان هنالك العديد من السلع والمعدات والثروات الحيوانية، لا تمتلك حكومة الإقليم أي سيطرة عليها".