النائب باسم خشان : تورط مدير مكتب ابو رغيف بعمليات تهريب النفط سابقة خطيرة ولا يستبعد تورط الاخير فيها

اعتبر النائب المستقل باسم خشان، تهم تورط مدير مكتب وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد أبو رغيف في عمليات تهريب النفط "سابقة خطيرة جداً"، فيما لم يستبعد تورط الأخير في تلك العمليات.

وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة /، إن "إصدار مذكرة قبض بحق احمد راضي الساعدي مدير مكتب أبو رغيف يعتبر سابقة خطيرة جداً"، مضيفاً أن "عمل اللجنة (29) كان لأجل غايات أخرى غير مكافحة الفساد، تتمثل في الابتزاز والتأثير على بعض الوزراء من اجل تغيير تصويتهم على بعض القرارات".

وأكد، أن "تورط أحمد أبو رغيف بتهريب النفط امر غير مستبعد وننتظر اعترافات مدير مكتبه بعد تنفيذ أمر القبض عليه".

وكان جهاز الامن الوطني، كشف عن أكبر شبكة لتهريب المشتقات النفطية بالتعاون مع ضابط في المخابرات مقرب من الكاظمي الذي شغل رئاسة الجهاز فضلا مدير عام شرطة الطاقة والعشرات من الضباط.