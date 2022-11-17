محلل سياسي : : اكثر من 4500 درجة خاصة بحاجة للتغيير من قبل السوداني

رأى المحلل السياسي حسين الكناني، ان مناصب الدرجات الخاصة تتجاوز 4500 درجة ومعظمها بحاجة الى التغيير من قبل السوداني وتحوم حولها شبهات فساد خصوصا من تم تعيينهم في فترة حكم الكاظمي.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "الدرجات الخاصة تمثل عصب الوزارات وهناك اكثر من 4500 منصب مهم اما برتبة وكيل وزير او رئيس هيئة ومدير عام، اذ تعتبر المحرك والفاعل الأساسي في مؤسسات الدولة".

وأضاف ان "هذه المؤسسات ومناصب مدرائها ورؤسائها وقادتها تخضع للمحاصصة والفساد، ومن الضروري توجه رئيس الوزراء نحو تغيير جميع هذه الدرجات خصوصا من تم تعيينه في فترة حكم الكاظمي".

ولفت الى أهمية توجه السوداني لاحداث تغييرات نوعية في الدرجات الخاصة خصوصا ان الكثير من المناصب تحوم حولها شبهات فساد، ومن المرجح ان يتم تغيير معظم أصحاب الدرجات الخاصة بشكل تدريجي".