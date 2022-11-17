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انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما
وكالة انباء براثا
69
2022-11-17
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