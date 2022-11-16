البرلمان يعقد جلسة السبت المقبل.. هذا جدول الأعمال

حدد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسته، فيما أشار إلى أنها ستتضمن خمس فقرات.

وذكر المجلس، بحسب وثيقة، أنه "قرر عقد الجلسة رقم (11) يوم السبت المقبل (19 تشرين الثاني 2022)".

وأشار إلى أن الجلسة تتضمن "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم 19 لسنة 1997".

وتتضمن الجلسة أيضاً "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، مع مناقشات عامة".

ونوه المجلس، إلى أن "الجلسة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر".