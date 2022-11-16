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السوداني يوجه بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد ويحدد رئيس "الفريق الساند"


وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "بتوجيه مباشر من السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تشكيلًا استثنائيا بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".

ووجه السوداني، "بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات، ويترأس الفريق المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل".

كما وجه "بأن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان".

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