السوداني يوجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون تخفيض رواتب المسؤولين

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بوضع تعليمات لتطبيق قانون إلغاء امتيازات المسؤولين من الدرجات الخاصة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني وجه بتخفيض امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين من الدرجات الخاصة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الاساسية ذات الصلة بحياة المواطنين.