أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، باصدار مذكرة قبض بحق مدير مكتب ابو رغيف لتورطه بتهريب النفط.

وذكر المصدر إن "مجلس القضاء صدر مذكرة قبض بحق العميد أحمد راضي الساعدي مدير مكتب أحمد أبو رغيف لتورطه بتهريب المشتقات النفطية".

وكان جهاز الامن الوطني، كشف عن اكبر شبكة لتهريب المشتقات النفطية بالتعاون مع ضابط في المخابرات الوطني مقرب من الكاظمي الذي شغل رئس الجهاز فضلا مدير عام شرطة الطاقة والعشرات من الضباط.