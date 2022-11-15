النزاهة تستقدم عضوين في مجلس النواب

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ اثنين من أعضاء مجلس النوَّاب؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات الوظيفة، والتصرُّف برواتب أحد أفراد الحماية الشخصيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ نينوى السابق عضو مجلس نوَّابٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة فيديو مُسرَّب نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعيِّ يظهر فيه المُحافظ المذكور وهو يُؤدِّي القسم بخدمة تحالفٍ سياسيٍّ في نينوى".

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة المذكورة قرَّرت استقدامه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، ومفاتحة مجلس النوَّاب - اللجنة القانونيَّة؛ لإجراء التحقيق الإداريِّ".

وفي سياق متصل، أوضحت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّاب سابقٍ، عن موضوع تسلُّمه رواتب ومُخصَّصات أحد أفراد حمايته الشخصيَّة"، لافتةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ النائب السابق بناءً على أحكام المادة (453) من قانون العقوبات؛ لاستعماله مالاً منقولاً مملوكاً للغير بسوء قصدٍ".