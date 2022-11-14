وزيرة المالية ترأس اجتماع متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي

ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد ، اليوم الاثنين ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع اصلاح نظامي الكمارك والضرائب ، بحضور الكادر المتقدم في هيئتي الكمارك والضرائب والمستشار المالي ومدير عام الدائرة القانونية ودوائر الموازنة والمحاسبة .

وبينت وزير المالية خلال الإجتماع “اهمية المضي بتطبيق البرنامج المعد لتطوير عمل قطاعي الكمارك والضرائب ، بأعتبارها من القطاعات الحيوية المساهمة في دعم ركائز الاقتصاد الوطني الى جانب القطاع النفطي وباقي القطاعات الاخرى .

واوضحت وزير المالية ضرورة استكمال مشروع الاتمتة في الهيئتين والذي سيساهم في تطوير وتحسين اداءهما من خلال حزمة من الآليات مثل تحديث انظمة الجباية وتطبيق الرقم الضريبي ، فضلا عن توفير قاعدة بيانات رصينة ستحقق بدورها إدارة فعالة لموارد الدولة المالية .

وبذات السياق ، اشارت الوزير الى ان المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي ، في ضوء اهتمام وزارة المالية بدعم وتنفيذ برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة .