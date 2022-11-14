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العراق وسوريا يبحثان التعاون المشترك


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب السوداني إن الأخير "سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح، إذ حمل تحيات الرئيس السوري بشار الأسد الى رئيس الوزراء، وتأكيده أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما قدم الدندح، لرئيس مجلس الوزراء، "برقية من رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ضمّنها تحياته وتهانيه لمناسبة تسلم السوداني مهامه وتشكيل الحكومة".

وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين العراقي والسوري".

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