السوداني يجتمع بقادة البيشمركة ويدعوهم للتنسيق مع قرارات الحكومة المركزية

دعا القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الاثنين، القيادات العسكرية في قوات البيشمركة الى التنسيق مع توجيهات الحكومة المركزية في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، التقى مجموعة من ضبّاط وقادة قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة، برئاسة رئيس أركان القوّات الفريق الركن عيسى عزيز".

وقال السوداني على هامش اللقاء إن "مصير العراق واحد، والتحديات كبيرة، ومواجهتها تتطلب الوقوف في صف واحد، والتنسيق العالي مع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "المنهاج الوزاري للحكومة تضمن تقديم الدعم الكبير للأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها، لأداء مهامها في بسط الأمن والاستقرار والدفاع عن وحدة التراب الوطني".