السوداني يصدر توجيهاً يخص التسليح بوزارة الدفاع

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توجيها يخص التسليح في وزارة الدفاع.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتمع برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع تسليح قوّاتنا المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها".

وأشار الى ان "الاجتماع شهد استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها".

ووجّه السوداني بـ"إعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز".

كما وجّه رئيس الوزراء بـ"التنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة".