رئيس الوزراء محمد السوداني يعزي تركيا بتفجير إسطنبول: أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب

عزّا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تركيا إثر التفجير الذي شهدته إسطنبول أمس الأحد.

وقال السوداني في بيان إن "جمهورية العراق، حكومة وشعباً، تقدم تعازيها وتضامنها مع الشعب التركي الصديق، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة إسطنبول، وراح ضحيته مدنيون أبرياء".

وتابع، "نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ولذوي الضحايا الصبر، مثلما نشاطرهم الألم والحزن".

وأضاف السوداني، أن "الإرهاب في منطقتنا، يُثبت يوماً بعد آخر أنه بلا دين أو هويّة، وأنه يستهدف الحياة والاستقرار والأهالي الآمنين المطمئنين، في دليل على دناءة منطلقاته وانحراف فكره عن الفطرة الإنسانية".

وأكمل، "نعبّر لحكومة الجمهورية التركية عن استنكارنا لمثل هذه الأعمال الشنيعة، وهي مناسبة تذكرنا بأهمية التعاون والشراكة في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه، وضرورة التكاتف إزاء هذه الآفة عدوّة الشعوب".